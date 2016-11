Florierender Malware-Markt

Fünf neue Schadprogramme pro Sekunde, die Rückkehr klassischer Viren-Angriffe auf Windows-Systeme, die Top 10-Bedrohungen für macOS und Trojaner-Attacken auf Android: Einen faktischen Überblick über diese und andere Entwicklungen der IT-Sicherheit sowie den derzeitigen Stand von Online-Gefahren gibt der aktuelle AV-TEST-Sicherheitsreport.

Die weltweite Malware-Lage beleuchtet der AV-Test Security Report 2015/16.

Dass es bei der Entwicklung ständig neuer Internetbedrohungen für alle vorhandenen Geräteplattformen ausschließlich ums Geschäft geht, daran lässt der aktuelle Sicherheitsreport von AV-TEST [1] keine Zweifel. Neben immer ausgefeilterer Malware, etwa im Bereich der Erpressungstrojaner (Ransomware), spricht allein die pure Masse ständig neu entwickelter Malware für das rein profitorientierte Bemühen der professionell organisierten Online-Kriminellen.



Pro Sekunde fünf neue Schädlinge

Bei Veröffentlichung dieses Reports verzeichnete die AV-TEST-Datenbank 578.702.687 Schadprogramme. Allein im Jahr 2015 seien 143.974.553 Malware-Samples hinzugekommen. Im Jahr 2016 waren es bisher 115.149.242. Das entspreche im Durchschnitt einem Aufkommen von vier bis fünf neuen Schädlingen pro Sekunde.



Bei Malware-Attacken auf Windows-Nutzer setzten kriminelle Angreifer 2015 besonders häufig Internetwürmer ein. Über ein Drittel aller Malware-Erkennungen sei auf diese Schädlingsgattung entfallen. An zweiter und dritter Stelle folgten klassische Computer-Viren sowie das große Heer spezialisierter Trojaner, darunter Banking-Trojaner und die 2015 weit verbreitete Ransomware. In diesem Jahr änderten die Kriminellen ihre Strategie und bauten bei ihren Angriffen bisher vermehrt auf Viren und Trojaner. So nehme allein die Viren-Verbreitung um 19 Prozent zu.



Trojaner-Gefahr für Android-Nutzer

Mit über 16 Millionen Schadprogrammen speziell für Android ist Googles Betriebssystem das Hauptangriffsziel unter den Mobilplattformen. Grund dafür sei die weite Verbreitung von Android-Geräten sowie das im Verhältnis zu allen anderen offene System zur Verbreitung von Apps. Folglich hätten über 99 Prozent aller Schadprogramme, die auf Mobilsysteme zielen, Android-Geräte im Visier.



Gab es 2013 gerade mal eine Handvoll simpel gestrickter Malware-Samples für Android, erfassten die AV-TEST-Systeme vier Jahre später bereits das volle Spektrum möglicher Schadcodes: Viren, Würmer, schädliche Skripte, Backdoors und Trojaner – die Malware-Situation für Android-Geräte entwickle sich zunehmend in die Richtung von Windows-PCs. Das verwundere nicht, denn quasi jede Anwendung, von E-Mail bis zum Online-Banking, die noch vor einigen Jahren mit dem PC erledigt werden musste, funktioniert jetzt bequem von überall aus über entsprechende Apps. Der Einsatz spezialisierter Trojaner scheine für Kriminelle aktuell besonders lukrativ zu sein.



Umfassende Datenbasis

Im immer schneller werdenden Katz-und-Maus-Spiel müssten die Anbieter von Schutzprogrammen ständig auf der Hut sein, um Neuentwicklungen von Schadprogrammen möglichst vor einer massenhaften Verbreitung zu erkennen und bereits im Vorfeld abzufangen. Wie gut ihnen das gelinge, überprüften mehr als 30 international anerkannte IT-Security-Spezialisten in den Laboren des AV-TEST Institutes unter immensem technischen Aufwand: Mehr als drei Millionen Dateien scanne allein das Multi-Virenscanner-System "VTEST" täglich. Und so erweitere es ständig eine der größten Datenbanken für Schadprogramme weltweit. Deren Datenbestand wachse seit mehr als 15 Jahren kontinuierlich auf über 250 Servern mit einer Speicherkapazität von über 2200 TByte.



Komplettiert würden diese Daten unter anderem durch das Analyse-System "Sunshine". Es ermögliche das kontrollierte Ausführen potenziellen Schadcodes zur Analyse und Klassifizierung von Malware. Tag für Tag erfasse und prüfe es automatisiert 1.000.000 Spam-Mails, 500.000 URLs, 500.000 potenziell bösartige Dateien, 100.000 harmlose Windows-Dateien sowie 10.000 Android-Apps. Mit diesen selbst entwickelten Werkzeugen verfüge das AV-TEST Institut über einen der weltweit umfangreichsten Daten-Pools zur Messung und Klassifizierung von Schadcode und deren Verbreitung. Auf dieser Grundlage basiert der hier vorgelegte Sicherheitsreport.