Neu getunnelt

NCP stellt die Versionen 10.11 des 'NCP Secure Enterprise Client', des 'NCP Secure Entry Client' und des 'NCP Secure Client - Juniper Edition' für Windows vor. Mit den neuen Funktionen 'Homezone' und 'Bypass' will NCP dem Trend hin zum Home Office-Umgebung Rechnung tragen und für eine Entlastung der firmeninternen IT-Struktur sorgen.

Mit der Home-Zone-Funktion kommt bei den mit Version 10.11 neu aufgelegten "Secure Clients" [1] ein für den Home-Office-Bereich speziell eingerichtetes Nutzungsprofil zum Einsatz. Sobald der User auf den Button "Home Zone" klickt, schaltet der Rechner automatisch in diesen Modus um. Es greifen nun vom Administrator vordefinierte, spezielle Firewall-Regeln, die nur für den Home Office-Bereich gelten. Diese erlauben dem Anwender beispielsweise die Nutzung seines Druckers oder Scanners im Homeoffice-Netzwerk. Verlässt der Anwender den Home Zone-Bereich werden die anderen Firewall-Regeln wieder aktiviert. Dabei merkt sich der Rechner die Umgebung beziehungsweise Netzwerkadresse.



Mittels der neuen Bypass-Funktion im NCP VPN Client kann der IT-Administrator den Client so konfigurieren, dass trotz deaktiviertem Split-Tunneling bestimmte Anwendungen vom VPN ausgenommen und die Daten am Tunnel vorbei ins Internet geschickt werden. Das hat laut Hersteller den Vorteil, dass Anwendungen wie beispielsweise Videostreaming die Server nicht länger mit TBytes an Daten überhäufen.



Der NCP Secure Enterprise Client ist Bestandteil der Enterprise-Lösung NCP Secure, die neben dem VPN-Client den NCP Secure Enterprise VPN Server und das NCP Secure Enterprise Management beinhaltet. Der NCP Secure Entry Client ist für einzelne Arbeitsplätze und kleinere Installationen konzipiert und ist kompatibel zu allen gängigen VPN-Gateways. Der NCP Secure Client - Juniper Edition ist kompatibel zu Juniper Gateways mit Junos oder NetscreenOS, beinhaltet allerdings keine Firewall und damit auch nicht die Funktion Homezone.