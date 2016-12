AWS verbreitert Produktpalette

Amazon Web Services (AWS) hat auf seiner fünften Entwicklerkonferenz AWS re:Invent in Las Vegas eine Reihe neuer Dienste und Funktionen präsentiert. Mit dem neuen Service 'Amazon Athena' etwa können Kunden Daten in Amazon S3 über standardmäßige SQL-Abfragen analysieren.

Dabei müssen laut Amazon [1] weder Cluster verwaltet oder angepasst noch Infrastrukturen aufgesetzt werden – abgerechnet wird pro Abfrage (pay-as-you-go). Die in Amazon S3 gespeicherten Daten und Amazon Athena lassen sich mit wenigen Klicks verbinden. Anwender erhalten die Ergebnisse ihrer SQL-Abfragen innerhalb weniger Sekunden. Selbst komplexe Anfragen in großen Datenbeständen können so schnell durchgeführt werden – Amazon Athena skaliert automatisch und bearbeitet Aufgaben parallel.



Amazon Aurora ist außerdem ab sofort vollständig kompatibel mit MySQL und PostgreSQL. Die Datenbank-Engine soll die Geschwindigkeit und Verfügbarkeit von kommerziellen High-End-Datenbanken mit der Einfachheit und Kosteneffizienz von Open-Source-Datenbanken kombinieren. Aurora-Kunden könnten so eine Leistung erreichen, die um ein Vielfaches besser ist als die einer typischen PostgreSQL-Datenbank. Der Service sei weiterhin hoch verfügbar, sicher und zuverlässig bei einem Zehntel der Kosten einer herkömmlichen kommerziellen Datenbank.



Zwei neue Größen der T2-Instanzen sind ebenfalls neu verfügbar. T2-Instanzen haben eine CPU-Basisleistung mit der Möglichkeit der Verarbeitung von Spitzenlasten oberhalb der Basisleistung. Die t2.xlarge Instanz hat 16 GiB Arbeitsspeicher und 4 vCPUs, t2.2xlarge bietet 32 GiB Arbeitsspeicher und 8 vCPUs. Auch verfügbar sind R4-Instanzen für Hochleistungsdatenbanken, verteilte Arbeitsspeicher-Caches, In-Memory-Analysen, Genomaufbau und -analyse sowie andere Unternehmensanwendungen. Die neuen Instanzen enthalten einen doppelt so großen L3-Cache wie der der R3-Instanz, eine neue 16xlarge Größe mit 488 GiB DDR4-Speicher und 64 vCPUs.



Amazon Lightsail ist nicht zuletzt ein neuer Service, um Code oder Software auf einem Virtual Private Server (VPS) in der Cloud auszuführen. Der Service beinhalte die nötigen Komponenten für Projekte wie Webseiten, Blogs, benutzerdefinierte Anwendungen oder Entwicklungsserver. Amazon Lightsail ermögliche es, mit wenigen Klicks Standard-Anwendungen wie Worldpress, Drupal, Joomla und andere Web-Anwendungen einfach einzurichten. Kunden zahlen für jeden Server einen monatlichen Preis, der bei 5 US-Dollar im Monat startet.