Datensparsame Zusammenarbeit

WinZip ist in Version 21 erhältlich. Die Pro-Variante bietet dabei unter anderem eine verbesserte MP3-Komprimierung. WinZip komprimiert MP3-Dateien laut Hersteller nun mit durchschnittlich 15 bis 20 Prozent der Originalgröße ohne Qualitätsverlust dank eines verbesserten Zipx-Formats.

WinZip 21 verspricht unter anderem eine bessere Anbindung an Cloud-Dienste.

Ferner unterstützt die Pro-Version von WinZip [1] nun bis zu 16 Konten eines Cloud-Dienstes. Dadurch lassen sich mehrere Accounts der gleichen Online-Plattform verwalten wie etwa Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive, SugarSync und CloudMe. Ein kombiniertes Adressbuch erlaubt es Nutzern, Inhalte zu teilen und direkt aus der in WinZip integrierten E-Mail-Funktion an ihre Kontakte zu senden. Über eine Auswahl-Senden-Funktion lässt sich schon während der Prüfung oder Bearbeitung der Inhalte eines Zip-Archives entscheiden, ob einzelne gewählte Dateien oder das ganze Zip-Archiv versendet werden soll.



Das neue WinZip 21 Enterprise ermöglicht es ferner Firmen und Behörden, Verschlüsselungen unternehmensweit in den Arbeitsablauf zu integrieren und kritische Daten zu schützen. Die Software erfüllt dabei die Anforderungen des FIPS 140-2-Sicherheitsstandards und arbeitet mit SharePoint und Amazon S3 zusammen. WinZip Enterprise unterstützt nun Windows-Information-Protection-(WIP)-Lösungen, die sicherstellen, dass Vorgaben zum Informationsfluss und zu Dateibewegungen eingehalten werden. Das Tool lässt sich dabei laut Hersteller leicht in Netzwerkumgebungen implementieren. Eine einfach Installations- und Konfigurationsanleitung soll bei der Einrichtung von WinZip 21 Enterprise helfen. IT-Administratoren können die Anwendung dabei an die individuelle Anwendungsumgebung anpassen. Für rund 50 Euro ist WinZip 21 Pro zu haben.