Fernwartung die Zwölfte

TeamViewer 12 ist ab sofort erhältlich. Insgesamt stehen dem Nutzer laut Hersteller mehr als 15 neue Funktionen zur Verfügung. So etwa können Administratoren die Software zum Remote Support mit einem Mausklick auf tausenden Rechnern gleichzeitig installieren oder eingehende Verbindungen in der Managementkonsole identifizieren.

Die Managementkonsole gibt in TeamViewer 12 Aufschluss über sämtliche eigehenden Verbindungen.

Darüber hinaus lässt sich in TeamViewer 12 [1] auf einen Blick anzeigen, welche Sicherheitseinstellungen auf einem Gerät vorgenommen wurden. Mit der TeamViewer Policy API schließlich können Admins Steuerungseinstellungen auf beliebig vielen Geräten ausrollen. Mit Hilfe von Shortcuts sollen sich die am häufigsten verwendeten Aktionen mit deutlich weniger Mausklicks ausführen lassen.



Zudem wollen die Entwickler von TeamViewer die Leistungsstärke der Anwendung deutlich gesteigert haben. Gegenüber der Vorgängerversion lassen sich Dateien mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 MByte/s und damit zwanzigmal schneller übertragen. Ergänzend wartet das jüngste Release mit einem deutlichen Plus bei der Frame Rate auf. Das soll nahtloses Arbeiten gerade bei Anwendungen mit Bedarf an hohen Bildraten wie etwa dem Editieren von Videos erlauben.



Gearbeitet wurde auch an den Funktionen Screen Sharing und Remote Control von und mit iOS-, Android- und Windows-Mobiltelefonen. Punkten will TeamViewer 12 außerdem mit der Unterstützung von noch mehr Plattformen und Betriebssystemen – inklusive neuester Versionen wie iOS 10, Android Nougat, Windows 10, Windows 10 Anniversary Update und macOS Sierra. Speziell in macOS Sierra sind mit der Tab-View-Technologie nun mehrere Fernsteuerungssitzungen gleichzeitig möglich. Ältere Betriebssysteme wie Windows XP und Windows Server 2003 werden weiterhin voll unterstützt.



TeamViewer bietet seine Lösung in den Lizenzen Business, Premium und Corporate an, die sich im Funktionsumfang unterscheiden und zwischen 485 und 1930 Euro kosten.