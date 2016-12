Zammad: OTRS-Gründer startet neue Ticket-Software

Mit Zammad hat der OTRS-Gründer Martin Edenhofer eine komplett neu entwickelte Helpdesk- und Support-Software als Open-Source-Lösung vorgestellt. Eines der herausragenden Features ist neben der intuitiven Bedienung die nach eigenen Messungen bis zu zehn mal schnellere Volltextsuche (inklusive Volltextsuche in Anhängen).

Zammad [1] funktioniert mit jedem modernen Webbrowser und verfügt über alle Funktionen eines aktuellen Ticketsystems, ist aber dank seiner neu entwickelten Oberfläche ohne teuren Schulungsaufwand leicht bedienbar. Die WebApp bündelt Anfragen aus verschiedenen Kommunikationskanälen an einem einzigen Ort, sodass Mitarbeiter oder Teams Service-Anfragen via E-Mail, Telefon, Chat, Facebook oder Twitter annehmen, beantworten oder als Aufgabe an ihre Kollegen übertragen können.



Ein modern gestaltetes Dashboard informiert über die aktuelle Situation, gibt Auskunft über bestehende Tickets, deren Bearbeitungsstand und die letzten Aktionen. Nutzer erhalten die Open-Source-Software als Quelldateien, Installationspaket oder vorkonfiguriertes Docker-Image. Alternativ bietet Zammad auch eine kostenpflichtige Hosting-Lösung an. Der Quellcode gehört der "Zammad Stiftung" und ist Open Source unter der Lizenz GNU AGPLv3.