Neue Identität

CA Technologies hat eine neue Version der 'CA Identity Suite' vorgestellt, die neben dem 'CA Privileged Access Manager' zur Überwachung von privilegierten Accounts neue Funktionen für das Identitätsmanagement bereitstellt. Die Integration des CA Privileged Access Managerermöglicht stetige Governance-Prozesse und einen ganzheitlichen Überblick über Benutzerzugriffe – egal, ob es sich dabei um privilegierte Nutzer handelt oder nicht.

Neue Funktionen der "CA Identity Suite" [1] für die Steuerung von Zugriffsrechten und -anfragen sowie von Provisioning und De-Provisioning ermöglichen es, privilegierten Nutzern nach dem "Least-Privilege-Prinzip nur diejenigen Zugangsberechtigungen zu erteilen, die sie für ihre Tätigkeiten benötigen. Zu den neuen Tools gehören weiterhin eine virtuelle Anwendungsoberfläche und vorkonfigurierte Nutzerszenarios, die den Anwendern der CA Identity Suite eine bessere Nutzererfahrung ermöglichen sollen und nach Herstellerangabe den wachsenden Anforderungen an Sicherheit und Compliance bei niedrigeren Kosten g erecht werden.



Die neue virtuelle Anwendung soll die Kosten für die Installation und Konfiguration reduzieren. Was früher Tage dauerte, dauert laut Angaben des Herstellers nun nur noch Minuten, so dass die Lösung noch schneller läuft, um Geschäfts- und Compliance-Anforderungen zu unterstützen. Unternehmen können sich zudem Lizenzkosten für Software sparen, da die Anwendung vorinstallierte Exemplare eines Betriebssystems, Anwendungsservers und Verzeichnisses bereitstellt.



Zudem beinhaltet die neueste Version der CA Identity Suite als Ergänzung zur virtuellen Anwendung "Deployment Xpress" einen Marktplatz für vorkonfigurierte Nutzerszenarios, die von hunderten Anwendungsfällen abgeleitet wurden. Anstatt Identity-Management-Szenarios von Grund auf neu zu entwickeln, erfüllen die vorgefertigten Anwendungsfälle die Bedürfnisse der meisten Kunden nach typischen, konsistenten Identity-Management-Services und sind schnell und einfach im gesamten Unternehmen implementiert.