Zentraler Cloud-Marktplatz

Fritz & Macziol heißt ab Januar 2017 'Axians IT Solutions'. Seit 2014 gehört das Unternehmen zum internationalen Konzern Vinci Energies aus Frankreich, der seine IKT-Aktivitäten unter der Dachmarke 'Axians' bündelt. Der neue 'Digitalhub' soll daneben die Auswahl und Nutzung von Cloud-Diensten erleichtern.

Axians Digitalhub bietet Dashboards mit Reporting- und Verwaltungsfunktionen.

Unter seinem neuen Namen möchte das IT-Systemhaus "Axians IT Solutions" [1] weiterhin als 360-Grad-IT-Partner für seine Kunden auftreten, indem es diese sowohl bei der Core-IT als auch bei ihrer digitalen Transformation unterstütze. Dabei bietet Axians auch ein neues Produkt an, den "Axians Digitalhub" [2]. Die IT-as-a-Service-Plattform ist ein Marktplatz für IT-Services aus den Bereichen IaaS, PaaS und SaaS. Kunden könnten diesen gemäß ihrer Bedürfnisse durchsuchen, tagesaktuelle Preise vergleichen und Services von verschiedenen Anbietern aus einer Hand buchen sowie verwalten.



Sowohl die Angebote von Herstellern wie Amazon Web Services, IBM Softlayer, Microsoft Azure und Office 365 oder ProfitBricks stünden bereit als auch Enterprise-Open-Source-Dienste wie Wordpress, Magento, Typo 3 oder Owncloud. Insgesamt umfasse der Axians Digitalhub beim Start bereits über 100 Cloud-Services sowie über 100 Mehrwertdienste. Auch vorkonfektionierte, sofort verfügbare digitale Lösungen von Axians selbst wie ein "All in One Intranet" oder ein "Graphics-as-a-Service-Workspace" ließen sich Dank weitreichender Automatisierung innerhalb kurzer Zeit in Betrieb nehmen.



Darüber hinaus stehe ein übersichtliches Backend für das Monitoring und Management der gebuchten IT-Lösungen zur Verfügung. Mithilfe einer transparenten Live-Billing-Übersicht entsprechend der Service-Nutzung könnten Kunden ihr Service-Portfolio und ihre Kosten stets im Blick behalten. Die Plattform sei vollständig offen und mandantenfähig, sodass Unternehmen ihren bestehenden Service-Katalog in ihre eigene Version des Digitalhub integrieren und im individuellen Look and Feel agieren könnten.