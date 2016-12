SAP aus der Cloud für BT-Kunden

Geschäftskunden von BT können nun SAP-Dienste aus der Cloud von T‑Systems beziehen. Einen entsprechenden Vertrag haben die Geschäftskundensparte der Telekom und BT geschlossen. Dieser ermöglicht es BT, ihre Geschäftskunden mit Rechenzentren von T‑Systems zu verbinden, in denen SAP aus der Cloud gehostet wird. Die Kunden erhalten so Zugriff auf Lösungen für Dynamic Services for SAP.

Der Zugriff auf die in den T-Systems-Rechenzentren gehosteten SAP-Services erfolgt über BT Cloud Connect. Cloud Connect ermögliche die sichere, zuverlässige und direkte Anbindung an Cloud-Services und basiert auf dem Netzwerk von BT [1], das in nahezu 200 Ländern und Regionen verfügbar ist. Über Cloud Connect lassen sich bereits Cloud-Services von Anbietern wie Microsoft, Amazon und Salesforce sowie das BT-eigene Cloud-Angebot beziehen. SAP-Kunden könnten außerdem Connect Intelligence nutzen, einen Service von BT zur Verbesserung der Leistung von Applikationen.



Der neue Service trägt den Namen "BT Compute for SAP" und ist ein PaaS-Angebot (Platform as a Service), das sich auf die Erfahrung von T-Systems [2] als SAP-Plattform- und Hosting-Partner stützt. Das Angebot wird als Managed Service über einen einheitlichen Service Desk bereitgestellt und von Technikern unterstützt, die die Servicequalität aktiv überwachen.