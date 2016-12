Schritt für Schritt zu mehr Sicherheit

Keine Trends für 2017: NTT Security hält nichts vom Blick auf Trends in der IT-Sicherheit. Statt punktueller Maßnahmen sollten die Unternehmen endlich eine langfristige Strategie für ihren Grundschutz aufbauen. Konkreten Trends zu folgen, sei in dieser Situation sogar kontraproduktiv.

Der Jahreswechsel naht, und damit ist es Zeit, sich auch beim Thema Sicherheit über die Trends 2017 Gedanken zu machen: Welche Gefahren drohen Unternehmen im nächsten Jahr? Auf welche neuen Angriffe müssen sie sich einstellen? Wo sind sie besonders anfällig? Droht neue Ransomware oder ist mit neuen DDoS-Angriffen zu rechnen?



Die alljährliche Ausschau nach Trends in der IT-Sicherheit ist laut NTT Security [1] vor allem Ausdruck von guter Lobby-Arbeit der jeweiligen Hersteller; zur Verbesserung der Sicherheitslage trage das jedoch nichts bei. Über solche Trends könnten allenfalls diejenigen nachdenken, die in puncto Sicherheit bereits auf höchstem Niveau agierten. Die meisten Unternehmen hätten aber noch nicht einmal ihre Hausaufgaben vom letzten Jahr erledigt.



Nach Auffassung von NTT Security muss in den Unternehmen erst einmal für einen umfassenden Grundschutz gesorgt werden. Davon sei die überwiegende Zahl der Unternehmen allerdings noch sehr weit entfernt, denn in etwa 90 Prozent der Unternehmen sei dieser Grundschutz lückenhaft. Von den sogenannten Trends ließen sich die Unternehmen dann dazu verleiten, punktuelle Maßnahmen zu ergreifen. Sie setzten kurzfristig Projekte auf und investierten viel Geld in neue Tools, die zwar einen konkreten Angriffs-Vektor ins Visier nehmen, die aber dabei das Übrige zwangsläufig vernachlässigten.