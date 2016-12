Firewall in der Google-Cloud

Barracudas NextGen Firewall unterstützt ab sofort neben AWS und Azure auch Google Cloud Platform. Kunden, die Googles Cloud nutzen, können damit die NextGen Firewall über das Bring-Your-Own-License-Modell erwerben und einsetzen. Kunden sollen so von umfassenden Sicherheitsfeatures und SD-WAN-Funktionen profitieren.

Barracuda NextGen Firewall [1] wurde für verteilte Netzwerke entwickelt und verfüge über die nötigen Sicherheits- und Management-Services für Cloud- und hybride Umgebungen: einen Remote-Zugang, Anwendungstransparenz, Nutzer-Sensibilisierung sowie detaillierte Security-Richtlinien für die sichere Nutzung von Cloud-Plattformen.



Herkömmliche Next-Generation Firewalls seien für den Einsatz am Gateway in Backhaul-Netzwerkumgebungen ausgelegt. Für die gegenwärtigen Anforderungen von Cloud- und Hybrid-Umgebungen reicht dies laut Barracuda mittlerweile nicht mehr aus. Auf Grund dessen hat der Hersteller seine NextGen Firewall eigens für Cloud-Umgebungen entwickelt – mit entsprechenden Features, die den direkten Zugang zu Cloud-Anwendungen in verteilten Netzwerken von überall aus gewährleisten soll.



Die NextGen Firewall kombiniere dabei den kompletten Satz an Sicherheitsfeatures einer modernen Next-Generation Firewall mit SD-WAN-Fähigkeit für die Optimierung des Cloud-Zugangs überall im Unternehmensnetzwerk. Über das zentrale Management sei die Verwaltung von einigen Dutzend bis hin zu tausenden von Fernzugängen möglich. Dies helfe, die Sicherheit, Compliance und Konnektivität zu verbessern, ohne dass ein Backhaul-Datenverkehr nötig sei. Barracuda NextGen Firewall für Google Cloud Platform ist ab sofort bei Barracuda über BYOL-Lizenzen verfügbar.