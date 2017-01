Schlüsselfaktor Zeit

Auch in Microsoft Office 2016 sind in Word, Excel, Outlook und Co. weiterhin einige eher hinderliche Animationen, wie beispielsweise beim Zellenwechsel in Excel, integriert. Gerade auf älteren Rechnern mit einer überschaubaren Performance ist dies aber nicht immer optimal. Doch es gibt eine Lösung, lassen sich die Animationen in Office-Anwendungen doch lokal mit einem kleinen Eingriff in die Registry oder zentral über Gruppenrichtlinien recht einfach deaktivieren. [ mehr