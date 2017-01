Neue All-Flash-Speicher von IBM

IBM kündigt in der Produktreihe 'DS8880-AFA' neue All-Flash-Speichersysteme an. Mit insgesamt drei Ausführungen will der Hersteller verschiedene Geschäftsanwendungen, Workloads und Anwendungsfälle bedienen, bei denen es auf Antwortzeiten in Mikrosekunden und sehr hohe Verfügbarkeit ankommt. Das Herz der Neuzugänge ist die IBM POWER8-Plattform.

Das kleinste Speichersystem der "DS8880-AFA"-Serie [1] ist das "DS8884F" und läuft bei IBM in der Rubrik Business Class Storage. Es wurde für herkömmliche Anwendungen wie ERP, Auftragsabwicklungen und Datenbanktransaktionen entwickelt. Es bietet für mittelständische Unternehmen die niedrigsten Einstiegskosten in die Familie mit 256 GByte Cache sowie zwischen 6,4 und 154 TByte Flash-Kapazität.



Die Lösung " DS8886F" rangiert im Bereich Enterprise Class Storage und ist gedacht für Transaktionsbetrieb in hoher Geschwindigkeit wie beispielsweise High-Performance-OTP, Commercial High-Speed-Data-Processing, Data Warehousing und Mining sowie unternehmenskritische Finanztransaktionssysteme. Es bietet Nutzern 2 TByte Cache sowie zwischen 6,4 und 614 TByte Flash-Kapazität.



Als Analytic Class Storage bezeichnet IBM die höchste Speicherklasse, das mit dem System "DS8888F" abgedeckt wird. Es eignet sich laut Hersteller besonders für kognitive Echtzeitanalysen und die Entscheidungsfindung. Beispiele sind Predictive-Analytics, Real-Time-Optimierung, maschinelles Lernen und die Verarbeitung von natürlicher Sprache sowie von Videos. Um diese Anwendungen zu unterstützen, bietet das Produkt 2 TByte Cache sowie zwischen 6,4 TB und 1,22 PByte Flash-Kapazität.