IoT im Visier

Die Security-Experten von Bitdefender erwarten einen deutlichen Anstieg der IoT-Angriffe sowohl gegen Privatanwender als auch Unternehmen. Denn während die Nutzung der kleinen Helfer floriere, bleibe deren Sicherheit auf der Strecke. Für Angreifer würden sich dadurch vielfältige Möglichkeiten eröffnen.

Mit steigender Marktdurchdringung von intelligenten Geräten, steigt laut Bitdefender [1] auch die Menge an Altgeräten, die ungepatcht und damit für immer anfällig bleiben. Dies schaffe die Möglichkeit für Crossover-Bedrohungen. Denn 60 Prozent der Befragten hielten private Dateien in ihren PCs oder Laptops vor, die sie über das Heimnetzwerk mit intelligenten Geräten teilten.



Noch gravierender sei, dass viele Nutzer schlechte Angewohnheiten in Sachen Security pflegten, wenn es um ihre intelligenten Geräte gehe. So geben laut einer Bitdefender-Befragung 42 Prozent aller Nutzer in der Umfrage an, dass sie niemals eine Aktualisierung ihres Smart-TVs vornehmen. Als Hauptgründewerden Zeitmangel und fehlendes Wissen genannt. Obwohl das Bewusstsein hoch sei – fast die Hälfte der Befragten ist wegen der Möglichkeit eines Datendiebstahls besorgt –, fehle es an Kenntnissen und Fähigkeiten, um die Bedrohung durch Datenverlust oder Diebstahl zu reduzieren.



Gleichzeitig habe in der Branche bislang noch keine Umstellung auf umfassende Sicherheitslösungen für das Smart Home stattgefunden. Darüber hinaus wachse die Bedrohungslage für SCADA-Systeme, da die SCADA-Provider in ihren Netzwerken weiterhin TCP/IP als Protokoll nutzten. Gleichzeitig führten die immer geringeren Preise bei den intelligenten (und damit leichter anzugreifenden) Chips dazu, dass diese immer öfter als industrielle Prozesscontroller und Sensoren eingesetzt würden.