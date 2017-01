Sauberer Anschluss

tde trans data elektronik bietet seine tML LWL-Module nun auch mit Staub- und Laserschutz bei unveränderter Packungsdichte an. Bei Steckvorgängen öffnen sich integrierte Klappen über einen Mechanismus automatisch und schließen sich wieder, wenn der Steckverbinder entfernt wird. Externe Staubschutzkappen seien damit nicht mehr nötig.

Staubgeschützte Anschlüsse versprechen die tML LWL-Module.

Die neuen tML LWL-Module von tde trans data elektronik [1] besitzen Ports mit integrierten Klappen, die sich bei Steckvorgängen automatisch öffnen und schließen, ohne die Ferrule des gesteckten Steckers zu berühren. Die empfindlichen Steckerendflächen sollen so vor Verschmutzungen aller Art geschützt werden. Dadurch bleibe die Übertragungsqualität gleichmäßig hoch. Indem tde die Klappen fest in ihre LWL-Module integriert hat, seien externe Staubschutzklappen nicht mehr nötig.



Gleichzeitig dienten die Klappen als Laserschutz: Selbst beim Einsatz von Transceivern für große Reichweiten bestehe niemals eine Gefahr für das menschliche Auge. Dies gelinge durch den Einsatz von Metall- statt Kunststoff-Klappen. Sie sollen noch einen weiteren Vorteil bieten: Koppeln Wartungskräfte Licht über Fault Finder ein, tritt es für das menschliche Auge als unschädliches Licht aus und macht zusammengehörige Ports sichtbar.



Die integrierten Schutzklappen schränken die Packungsdichte laut Hersteller nicht ein. Aktuell bietet tde die tML LWL-Module mit integrierten Schutzklappen für die LC-Steckgesichter der Produktlinien tML Standard, tML Xtended und tML 24 an. Das Unternehmen plant, in Kürze auch seine weiteren LWL-Produkte mit LC-Kupplungen – darunter Spleißboxen – optional mit Shutter-Kupplungen auf den Markt zu bringen.