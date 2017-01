Daten- und Stromverteiler

D-Link stellt seinen ersten Fünf-Port-Switch DGS-1100-05PD mit Power-over-Ethernet-Spannungsversorgung vor. Der lüfterlose GBit-Switch wird über PoE mit Spannung versorgt und kann zwei weitere Geräte über PoE mit bis zu 18 Watt Gesamt-Ausgangsleistung betreiben.

Der Switch DGS-1100-05PD von D-Link reicht überschüssige PoE-Energie an angeschlossene Geräte weiter.

Power-over-Ethernet nach 802.3at liefert bis zu 25,5 Watt pro Port. Solche Anschlüsse finden sich häufig in Etagenverteilern, die damit für weitere Geräte die Stromversorgung sicherstellen. Der neue Fünf-Port-GBit-PoE-Switch DGS-1100-05PD von D-Link [1] geht noch einen Schritt weiter: Wird er über PoE nach 802.3at mit Strom versorgt, kann er die überschüssige Leistung an zwei weitere 802.3af Endgeräte mit bis zu 18 Watt Gesamt-Ausgangsleistung weitergeben.



So sind beispielsweise an einem Konferenztisch der Switch und ein passendes VoIP-Telefon ohne Steckdose betriebsbereit. Ebenso denkbar sind WLAN-Access-Points, die direkt am DGS-1100-05PD angesteckt werden sowie IP-Kameras, die ihre Spannung vom Switch beziehen. Die fünf Gigabit-Ports sind gegen Überspannung geschützt und halten Spannungsspitzen von bis zu 6 kV Stand.



Der DGS-1100-05PD verfügt daneben über verschiedene Software-Funktionen, die über eine grafische Benutzeroberfläche genutzt werden können. Der DGS-1100-05PD ist so universell als Smart-Switch einsetzbar und kann sowohl priorisierte Videodaten als auch Standard-IP-Netzverkehr verteilen. Die Funktion Auto Surveillance VLAN (ASV) garantiert automatisch eine hohe Übertragungsqualität für vernetzte Videogeräte und sorgt dafür, dass die Bildqualität auch dann nicht leidet, wenn sehr viele Nicht-Videodaten übertragen werden.



Ein ähnliches Feature – Auto Voice VLAN – gruppiert IP-Telefone in einem eigenen VLAN und stellt für diese Gerätegruppe ausreichend Bandbreite sicher. Zahlreiche Sicherheitsfunktionen, darunter statische MAC-Adressen und Storm Control, beschränken Gefahren durch Angreifer oder Fehlkonfigurationen im lokalen Netz. Loopback-Detection und Kabeldiagnose helfen dabei, Verkabelungsprobleme zu erkennen und zu beheben. Für 67,90 Euro ist der Switch ab sofort zu haben.