HPE kauft Anbieter hyperkonvergenter Infrastruktur SimpliVity

Hewlett Packard Enterprise kauft SympliVity, einen Anbieter hyperkonvergenter Infrastrukturen. Die Software des 2009 gegründeten US-Unternehmen vereint Rechnerkapazitäten, Storage und Netzwerk unter einem Dach und mit zentraler Administration. Der Kaufpreis soll 650 Millionen US-Dollar betragen.

SimpliVity [1] wechselt für 650 Millionen Dollar den Besitzer und wird fortan Teil von Hewlett Packard Enterprise (HPE) [2]. Mit der Übernahme möchte HPE seinen Marktanteil im Bereich hyperkonvergenter Server-Umgebungen ausbauen, der jährlich um 25 Prozent auf 6 Milliarden Dollar im Jahr 2020 wachsen soll. HPE-Kunden sollen unter anderem von integrierter Datensicherheit sowie mehr Effizienz im Bereich Storage und virtuellen Maschinen profitieren. Dank Always-on-Komprimierung und Deduplizierung würden zudem künftig bis zu 90 Prozent an Speicherplatz eingespart.



Zwei Monate nach Abschluss der Übernahme will HPE die SimpliVity-Software "Omni Stack" für seinen ProLiant-Server der DL380-Reihe anbieten. Im zweiten Halbjahr 2017 soll Kunden dann eine Reihe an hyperkonvergenten Systemen auf Basis der ProLiant-Server offeriert werden. Für SimpliVity-Kunden soll sich derweil in nächster Zeit nichts ändern. So möchte HPE die bestehenden Produkte weiter unterstützen.