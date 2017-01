Call for Papers zur Secure Linux Administration Conference

Die Secure Linux Administration Conference findet vom 22. bis 24. Mai 2017 in Berlin statt. Es treffen sich wieder über 100 IT-Experten zum Erfahrungsaustausch und Wissens-Update auf der seit vielen Jahren etablierten Fachkonferenz der Mailserver- und Linux-Experten von Heinlein Support. Noch bis zum 28. Februar werden über einen Call for Papers Vorträge zu allen Themen des sicheren Linux-Serverbetriebs im Rechenzentrum gesucht.

Der Aufruf von Heinlein Support [1] richtet sich an Praktiker, Entwickler und Strategen aus Community, Unternehmen und Behörden. Gern gesehen sind Best-Practice-Vorträge zu Virtualisierung, Konfigurationsmanagement, Mailservern, Monitoring, Cloud-Computing, Performance, Datenbank-Strategien oder allgemeine "Best Practices" der Server-Administration.



Die Vorträge sollen Fachwissen und Erfahrungen vermitteln sowie klare Empfehlungen aussprechen, die Konferenzteilnehmer fit für ihren Arbeitsalltag machen. Reine Produktpräsentationen und Marketing-Vorträge würden daher nicht akzeptiert. Die Vortragszeit beträgt jeweils 60 bis 90 Minuten. Vorschläge für Vorträge können ab sofort unter [2] eingereicht werden. Themen und Referenten würden wie immer vom Team der Heinlein Support GmbH einzeln geprüft und die spannendsten ausgewählt. Weitere Informationen zur Konferenz und dem Call for Papers sind unter [3] abrufbar.