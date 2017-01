SUSE lädt ein zum Expert Day

Welche IT-Trends sind auch künftig relevant für Unternehmen und wie sollte das Rechenzentrum für die digitale Transformation aufgestellt sein, um Innovationen schnell und erfolgreich nutzbar zu machen? Diese Fragen werden auf dem SUSE Expert Day in Wien am 28. Februar 2017 erörtert.

Auf dem SUSE Expert Day [1] in Wien zeigt das Unternehmen Lösungsszenarien in Themenbereichen wie Cloud-Modelle, Big Data und steigende Storage-Anforderungen, Container oder DevOps. Dazu gehört die Frage, wie mit Enterprise Open Source-Lösungen die Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter vermieden werden kann.



Die Vorträge finden zu den drei Bereichen Digitale Transformation, Software-defined Infrastruktur sowie DevOps statt. Anwendungsszenarien bei SUSE-Kunden runden die Themen ab. Bestehende Kunden wie Interessierte haben auf der halbtägigen Veranstaltung Gelegenheit zum Austausch mit den Experten für Enterprise Open Source-Lösungen von SUSE und Partnern.



Der SUSE Expert Day Wien findet am 28. Februar 2017 im Palais Hansen Kempinski statt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Insgesamt veranstaltet SUSE 40 Expert Days von Februar bis Mai 2017 in Europa, dem Nahen und Mittleren Osten sowie in Afrika sowie weitere 40 in Nord-Amerika sowie Asien und der Pazifik-Region.