sXP-Unterstützung per Firmware-Update

OKI hat ein Firmware-Update für zwei Modelle seiner A4-Schwarzweiß-Multifunktionssysteme auf den Markt gebracht. Die Modelle 'MB492dn' und 'MB562dn' unterstützen ab sofort die bereits vorintegrierte, offene Smart Extendable Platform sXP. Diese ermöglicht die Anbindung an externe Software wie Dokumenten-Managementsysteme oder Texterkennung. Darüber hinaus erlaubt sie das sichere Abrufen von Druckaufträgen per PIN-Nummer oder Kartenlesesystem.

Mit der Smart Extendable Platform, die ab sofort von den Modellen "OKI MB492dn" [1] und "OKI MB562dnw" [2] unterstützt werden, können Unternehmen laut Hersteller die Effizienz ihres Dokumenten-Workflows erheblich steigern. So ermöglicht die offene Plattform unter anderem die Anbindung an den Sendys Explorer: Die serverbasierte Software, die OKI-MFP-Anwendern kostenfrei zur Verfügung steht, erfasst Dokumente per Scan aus verschiedenen Quellen und konvertiert sie in unterschiedliche bearbeitbare Formate. Eine integrierte optische Zeichenerkennung (OCR-Funktion) sorgt dabei dafür, dass sich die Dateien per Volltextsuche schnell und einfach weiterverarbeiten sowie auffinden lassen.



Egal ob Tablet oder Smartphone und unabhängig vom jeweiligen Betriebssystem lassen sich über die Web-Schnittstelle des Sendys Explorers verschiedene Dateiformate wie Word, Excel oder PowerPoint einfach per Drag & Drop hochladen. Von dort kann der Nutzer direkt über das MFP-Bedienfeld die Dokumente ausdrucken, ohne dass dafür ein Druckertreiber auf dem Endgerät installiert sein muss. Optionale Konnektoren für Google Cloud, Microsoft SharePoint / One Drive oder Dropbox binden die OKI MFP-Systeme zudem in eine Cloud-Anwendung ein. Sendys Explorer verwaltet seine Nutzer dabei intern per PIN oder Benutzername & Passwort und lässt sich per LDAP-Netzwerkprotokoll mit Microsoft Active Directory synchronisieren.