Datenwiederherstellung in Sekundenschnelle

Tintri gibt die Verfügbarkeit von 'Synchronous Replication' bekannt, einer Lösung für Datensicherung und Notfallwiederherstellung. Die Neuvorstellung besteht aus Tintri-VMstore-Arrays und der Tintri Software Suite und bietet die Möglichkeit, Primär- und Sekundärspeicher vollständig zu integrieren, darunter alle Funktionen von VM-zentrischem Speicher.

Zu den Funktionen von "Synchronous Replication" [1] zählen unter anderem platzsparende Snapshots, die sich laut Hersteller innerhalb weniger Sekunden erstellen lassen. Dabei werden lediglich geänderte Datenblöcke ohne Beeinträchtigung der Performance gespeichert. Standardmäßig eingestellte Zeitpläne für Snapshots schützen jede VM automatisch, während Anwender anhand benutzerdefinierter Zeitpläne bestimmten Anforderungen an die Datensicherung Rechnung tragen können.



Punkten will die Lösung zudem mit einer schnellen Wiederherstellung. So lassen sich laut Tintri mit einem einzigen Klick Daten auf der VM-, vDisk-, Ordner- oder Dateiebene wiederherstellen. Außerdem möglich ist eine Testumgebung mit lokalen Klonen und replizierten Snapshots am sekundären Standort, ohne Beeinträchtigung des laufenden Betriebs. Anhand von Synchronous Replication erzielt Tintri laut eigenen Angaben Zero RPO und Near-Zero RTO mit manuellem oder geplantem Failover.



Die Datensicherheit will der Hersteller mit der Verschlüsselung von Daten im Ruhezustand mit AES-256-Bit gewährleisten. Die Anwendungsperformance soll darunter nicht leiden. Durch die Integration mit Safenet KeySecure von Gemalto mittels Key Management Interoperability Protocol können Arrays kryptografisch blockiert werden, um höchsten Sicherheitsstandards sowie behördlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.