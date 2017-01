Schnüffelnde und unsichere VPN-Apps

Security-Forscher unter anderem von der University of California in Berkeley haben sich 283 VPN-Apps für Android genauer angesehen - mit erschreckenden Ergebnissen. Einige der Apps verschlüsseln den Datenverkehr überhaupt nicht, während andere ihre Nutzer ausspähen.

Viele VPN-Apps für Android missbrauchen das Vertrauen ihrer Nutzer.

Anwender, die VPN-Apps auf ihren mobilen Geräten installieren, möchten damit eigentlich ihre Daten schützen. Doch bewirken einige der auf Google Play [1] verfügbaren Anwendungen offenbar genau das Gegenteil. Zu diesem Schluss kommt eine großangelegte Studie [2] von Security-Forschern von Australiens Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, der University of South Wales sowie University of California in Berkeley. Sie untersuchten 283 VPN-Apps auf Google Play.



Demnach verschlüsselten 18 Prozent der Apps den Datenverkehr überhaupt nicht, die übermittelten Informationen waren für jeden im Netzwerk mitlesbar. Ferner versprachen zwar 67 Prozent der Apps mehr Privatsphäre, doch 75 Prozent genau dieser Apps setzten Tracking-Tools von Drittanbietern ein, um die Nutzeraktivitäten auszuspähen. Ganze 38 Prozent der beleuchteten Apps enthielten sogar Code, der auf Malware-Analyseplattform Virustotal [3] als schadhaft identifiziert wurde. Immer stach mit F-Secures Freedome VPN [4] eine Apps positiv hervor, die ihre Aufgabe offenbar ernst nahm.