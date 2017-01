Dropbox mit neuen Business-Funktionen

Dropbox richten seine Produkte auf Teamarbeit aus und hat hierfür eine Reihe neuer Produkte vorgestellt. Mit 'Smart Sync' etwa steht ein Feature bereit, das Nutzern den gesamten Inhalt ihres Dropbox-Kontos nahtlos im Desktop-Dateisystem bereitstellt. Außerdem an den Start geht nach Beendigung der Betaphase 'Dropbox Paper', ein Werkzeug für Projektarbeit und Präsentationen.

"Smart Sync" [1] funktioniert für alle im Dropbox-Business-Konto abgelegten Dateien und Ordner. Zusammen mit den kürzlich veröffentlichten Dropbox-Teamordnern soll der Dienst so zur zentral steuerbaren, sicheren Plattform werden, über die Teams ihre gesamten Dateien gemeinsam bearbeiten können. Dabei nimmt der Inhalt laut Anbieter praktisch keinen lokalen Speicherplatz ein, solange er nicht benötigt wird. Smart Sync funktioniert auf Windows- und Mac-Computern und ist mit Windows 7 und macOS X 10.9 vollständig abwärtskompatibel.



"Dropbox Paper" [2] positioniert sich als Arbeitsfläche, auf der sich jetzt einzelnen Paper-Nutzern Aufgaben zuweisen und mit Terminen versehen lassen. Zudem sollen Teams in Paper noch bessere Projektmanagementfunktionen erhalten. Weiter ausgebaut wird zudem das Feature "Projekte", das ab sofort ausgewählten Teams zur Verfügung steht. Dabei handelt es sich um einen Freigabebereich von Paper, in dem Teams Inhalte organisieren können. Intelligente Besprechungsnotizen mit Integration von Google Kalender, verbesserte Suchfunktionen und Ordnerfunktionen für iOS- und Android-Geräte gehören ebenfalls zu den neuen Funktionen von Paper.



Nicht zuletzt hat Dropbox eine überarbeitete Website vorgestellt. Privat- und Arbeitsplatzkonten etwa sind nun deutlicher voneinander getrennt. Dropbox hat zudem eine Tech Preview der neuen Startseite präsentiert. Sie liefert dem Team einen einheitlichen Feed zu Aktualisierungen von Dropbox-Dateien und Paper-Dokumenten. Zudem halten neue Mitarbeiter-Avatare das Team darüber auf dem Laufenden, wer welche freigegebenen Dokumente zu welchem Zeitpunkt angesehen hat.