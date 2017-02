Automatisierte Gefahrenerkennung

Cloud- und Service-Management-Anbieter ServiceNow ergänzt seine 'Security Operations'-Lösung um einige neue Integrationen führender Sicherheitsanbieter. So etwa nutzt das System nun die Threat-Intelligence-Daten der Palo Alto Networks Next-Generation-Sicherheitsplattform. Die Tanium Core-Plattform soll Echtzeitdaten zu Bedrohungen direkt vom angegriffenen Endpoint zu liefern.

Mit "ServiceNow Security Operations" [1] können Unternehmen laut Anbieter Bedrohungen priorisieren und mit einer strukturierten Reaktionslösung tatsächliche Gefahren schnell abwehren. Das neu aufgelegte Werkzeug sammelt und analysiert Informationen über Bedrohungen von kritischen Geschäftsabläufen, um sie anschließend automatisch abzuwenden. ServiceNow will so frühere manuelle, langsame und ineffektive Back-and-On-Lösungen ersetzen.



Durch die Integration von Palo Alto Network und Tanium soll es mit Security Operations mittels Threat-Intelligence-Technologie in 20 Sekunden möglich sein, automatisch jeden Sicherheitsvorfall zu erkennen, inklusive der Informationen über eventuell betroffene Endpoints. Darüber hinaus ist mit der Lösung laut Anbieter das manuelle Sammeln von Daten überflüssig, da jeder Vorfall in einem Report für eine spätere Analyse automatisch erfasst wird.