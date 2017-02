Meister der Lichtausbeute

ViewSonic stellt eine neue Serie an Installationsprojektoren für den professionellen Einsatz vor. Den Anfang machen zwei Modelle der Pro9-Serie. Während das Modell mit WUXGA-Auflösung 5.500 Lumen liefert, leistet das Full-HD Modell 5.200 Lumen.

BU:Der Pro9800WUL verfügt dank Stacking und 360-Grad-Projektion über vielseitige Projektionsmöglichkeiten für professionelle Anwendungen.

Der "PRO9800WUL" [1] projiziert in WUXGA-Auflösung (1920 x 1200) mit einer Helligkeit von 5.500 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 6.000:1. Die von ViewSonic entwickelte SuperColor-Technologie soll mit lebendigen Farben und klaren Kontrasten punkten. Die Konnektivität soll eine Vielzahl an Anschlüssen wie HDMI-MHL, HDMI, USB (Typ A), USB (Typ B), sowie 2x VGA in / VGA out gewährleisten. Ein 1,7x fache optische Zoom und die 4-Corner Einstellungen sind weitere Merkmale des Geräts.



Der "PRO9530HDL" [2] bietet den selben Funktionsumfang wie der PRO9800WUL. Funktionen wie automatisches Einschalten, mobile Steuerung per vRemote App und Funktionen zum Netzwerkmanagement sollen eine benutzerfreundliche Handhabung garantieren. Im Unterschied zum WUXGA-Modell liefert der PRO9530HDL jedoch eine Full-HD Auflösung (1920 x 1080). ViewSonic bietet die Pro9 Modellreihe in Full-HD (PRO9530HDL) für rund 1570 Euro und den WUXGA (PRO9800WUL) für 1850 Euro an.