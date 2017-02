Malwarebytes übernimmt Threat-Intelligence-Anbieter

Malwarebytes übernimmt Saferbytes, ein Security Start-Up, das Anti-Malware-, Anti-Exploit-, Anti-Rootkit-, Cloud-AV- und Sandbox-Lösungen entwickelt. Mit der Übernahme verfolgt Malwarebytes das Ziel, die Saferbytes-Anwendung Deepviz und die damit einhergehenden Sandbox-Expertise für bestehende Malwarebytes-Produkte einzusetzen.

In der Beseitigung und Behebung von gefährlichen Bedrohungen sieht Malwarebytes [1] seine Kernkompetenz. Mit der Übernahme von Saferbytes [2] möchte Malwarebytes die Deepviz-Technologie und die damit einhergehenden Sandbox-Expertise in bestehende Malwarebytes-Produkte integrieren. Diese könnten so um neue Threat-Feeds erweitert werden. Darüber hinaus verfüge Saferbytes über eine umfassende Threat-Erfahrung, von der von nun an auch Malwarebytes-Kunden profitieren sollen.



Deepviz von Saferbytes ist eine Cloud-basierte, selbstlernende Threat-Intelligence-Plattform, die auf der Deepviz Malware Analysis-Engine basiert. Deepviz ermögliche es seinen Nutzern, den Hergang eines gezielten Angriffs (über Informationen zu IP-Adresse, Domain, String, Datennamen, E-Mail oder alle weiteren verfügbaren Details) schnell zu rekonstruieren, sowie schadhafte Domains und zugehörige Malware- beziehungsweise C&C-Infrastrukturen zu identifizieren.



Deepviz lasse sich einfach in bestehende Security-Systeme integrieren, wie etwa Splunk, um Daten zu sammeln und mit Threat Intelligence-Details zu IP-Adressen, Domains und Hashes zu verknüpfen. Dadurch ließen sich verdächtige Verbindungen, die über Malware aufgebaut werden, leichter ausmachen und Malware innerhalb des Netzwerks wird leichter identifiziert. Die über Deepviz gesammelten Kenntnisse werden das Portfolio von Malwarebytes umfassend erweitern und bereichern die bestehenden Unternehmenslösungen von Malwarebytes.



Saferbytes hat seinen Sitz in Perugia, Italien, und wurde im Juli 2012 von Marco Giuliani gegründet. Deepviz soll seinen Namen in näherer Zukunft behalten und wird durch den Malwarebytes Markennamen ergänzt. Malwarebytes möchte dabei die Mission, die hinter der dem Produkt Deepviz und seinen Funktionen steckt, weiterverfolgen.