Runderneuerte Kommunikationsplattform

STARFACE hat Release 6.4 seiner gleichnamigen Unified-Collaboration&Communication-Plattform veröffentlicht. Neben einer Reihe zusätzlicher Features wurde mit dem Snom D745 und dem Yealink T40 die Endgerätepalette um zwei IP-basierte Desktop-Telefone erweitert. Zusätzlich geschützt sind nun außerdem Änderungen Provider-seitiger Leistungsmerkmale und Telefon-Admin-Passwörter.

Mit "STARFACE 6.4" [1] hat der Hersteller die UCC-Clients für Windows und Mac weiterentwickelt. Das betrifft vor allem den Chat-Client: So lassen sich Abwesenheitsmeldungen jetzt automatisch in den Chat-Status übernehmen und auch die Chat-History hat eine umfassende Überarbeitung erfahren. Weiterhin lassen sich Umleitungen nun direkt im Client konfigurieren. Ferner will STARFACE die REST-Schnittstelle im neuen Release ausgebaut haben, womit unter anderem die Weitergabe von Benutzerstammdaten, iFMC und Umleitungen möglich ist.



Mit der neuen Version lassen sich für interne Rufnummern und für jede Leitung mehrere Rufnummernblöcke hinterlegen – optional mit unterschiedlichen Vorwahlen. Auch den Betrieb im Anlagenverbund will der Hersteller optimiert haben: Ab sofort können die Teilnehmer beim Ausfall des internen Netzwerks automatisch über eine externe Leitung geroutet werden. Administratoren stehen neue Reporting-Tools zur Verfügung, mit denen sich die Auslastung der Leitungen durchgehend überwachen und in Excel-Berichten exportieren lässt.