Flexibler Zugangspunkt

Zyxel stellt mit dem 'WAC5302D-S Access Gateway' eine Netzwerkkomponente vor, die ein Access Point und Switch mit PoE in einem Gerät kombiniert. Zu den weiteren Merkmalen des Neuzugangs gehören Smart Antenna- und Beamforming-Technologie.

Das "WAC5302D-S" von Zyxel fungiert gleichermaßen als Access Point und Switch mit PoE-Option.

Das "WAC5302D-S" [1] zielt auf Einsatzorte, wo eine Ethernet Leitung mit PoE zur Verfügung steht und ein leistungsstarkes WLAN benötigt wird. Punkten will der Hersteller dabei durch das Hardware-Design: Dank der speziellen Befestigungsplatte soll die Neuvorstellung vollkommen unabhängig vom Installationsort, ob direkt an einer Unterputzdose, an der Wand, hinter einem Nachttisch oder Schrank oder sogar außerhalb des Sichtfeldes, mit bester WLAN Abdeckung überzeugen.



Das Gerät fungiert auch als Switch. Neben drei integrierten Downlink-Ports verfügt es zusätzlich über einen Uplink Port, der PoE-fähig ist. Dieser lässt sich als PoE PSE mit einer Leistung von 15,4 Watt (802.3at) betreiben. Damit soll sich der Anschluss von Geräten wie IP-Telefonen besonders einfach gestalten. Die Netzwerkkomponente arbeitet zudem mit dem Zyxel NXC-Controller zusammen. Das Zyxel WAC5302D-S ist zum Preis von rund 225 Euro ab sofort erhältlich.