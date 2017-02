Remote-Zugriff vom Smartphone

Nicht wenige IT-Profis sind mittlerweile auf das kostenfreie LibreOffice am Arbeitsplatz ausgewichen. Allerdings ist das Konvertieren von Microsoft-Office-Dateien ins OpenDocument-Format auf manuelle Weise auf Dauer doch recht umständlich. Mit einem kleinen Trick können Sie eine große Anzahl an Dokumenten mit Hilfe eines Batch-Vorgangs konvertieren. Dazu müssen Sie den in den Bordmitteln vorhandenen LibreOffice-Konverter aus dem Start-Center aufrufen. [ mehr