3PAR-Systeme mit neuem OS

Hewlett Packard Enterprise hat das Betriebssystem für sein Flash-basiertes Speichersystem '3PAR' neu aufgelegt. Unter anderem will der Hersteller mittels Deduplizierung und einem speziellen Kompressionsalgorithmus dafür sorgen, dass bei Schreibvorgängen kein unnötiger Datenmüll erzeugt wird. Auch an den Automatisierungsmöglichkeiten will HPE gearbeitet haben.

Das neue 3PAR-Betriebssystem [1] kommt außerdem mit der Funktion "3PAR Express Writes", das über iSCSI betriebene Anwendungen beschleunigen und die Latenzzeiten um bis zu 40 Prozent senken soll. iSCSI-Updates, etwa für verbesserte Host Connectivity und Multi Tenant IP Networking, sollen Cloud-Umgebungen besser unterstützen. Updates von "3PAR File Persona" sollen für mehr Workloads und eine verbesserte Skalierbarkeit sorgen und die Provisionierung automatisieren. Off-Premises Copy Management mit HPE Recovery Manager Central (RMC) soll den Schutz der Daten über das Array hinaus ausweiten.