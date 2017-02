Rundumschutz für Firmen

RSA hat die 'RSA Business Driven Security Architecture' vorgestellt: Der neue Sicherheits-Ansatz soll Unternehmen dabei helfen, Cyber-Risiken effizient zu bewältigen und ihre wichtigsten Geschäftsdaten zu schützen. Das beinhalte die schnelle Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen, eine angemessene Absicherung von Identitäten und Zugängen sowie den Schutz der Kunden vor Betrug.

Obwohl Unternehmen im vergangenen Jahr 75 Milliarden Dollar für die Cyber-Sicherheit ausgegeben haben, sind Sicherheits- und Führungskräfte immer noch nicht in der Lage, Sicherheitsvorfälle mit relevanten Geschäftsinformationen zu verknüpfen, um schnell fundierte, kritische Entscheidungen basierend auf quantifizierbaren Geschäftsrisiken zu treffen. Auf Basis der Business-Driven-Security-Architektur hat RSA [1] verschiedene neue Lösungen und Services vorgestellt, die genau diese Lücke adressieren.



Bedrohungen analysieren

Die "RSA NetWitness Suite" bietet dabei eine Sicht auf Bedrohungen und ermöglicht praxisrelevante Erkenntnisse. Mit ihr lassen sich etwa fortschrittliche Bedrohungen schneller erkennen. Die Verknüpfung von Netzwerk-, Endpunkt- und Protokolldaten gestattet es außerdem, den Umfang einer Kompromittierung vollständig zu erfassen. Die Suite kann dafür Daten aus öffentlichen Cloud-Plattformen wie Amazon Web Services und Microsoft Azure, virtuellen Umgebungen wie VMware-Lösungen oder der Gigamon-Plattform sowie allen physischen Infrastrukturen des Unternehmens sammeln. Sie überwacht alle modernen Infrastrukturen und lässt sich einfach betreiben.



Unternehmen können derweil mit "RSA SecurID Access" Anwendern einen sicheren und ortsunabhängigen Zugang zu einer Vielzahl von Anwendungen ermöglichen. RSA SecurID Access enthält dazu eine Multi-Faktor-Authentifizierung und Berechtigungsmanagement-Technologien. RSA hat über das RSA Ready Program bislang mehr als 500 SaaS- und On-Premise-Anwendungen zertifiziert. Das Zertifikat bescheinigt die Kompatibilität zu den RSA-SecurID-Access-Technologien.



Betrug erkennen

"RSA Fraud & Risk Intelligence Suite" verbessert das Erkennen und die Analyse von übergreifenden Betrugsversuchen. Mit ihr lassen sich beispielsweise zusätzliche Missbrauchsmuster während des laufenden Betriebs identifizieren. Mit dem Anti-Fraud-Mobile-SDK von RSA lassen sich zudem Biometrie- oder Transaktionssignaturen nahtlos integrieren und es gestattet die Anbindung kundenspezifischer Anti-Betrugs-Tools. Dadurch erhöht sich die Erkennung nochmals und beschleunigt die Reaktion auf Cyber-Angriffe, die Web- und Mobile-Sessions attackieren.



Diese Fähigkeit erreicht die Suite, indem sie übergreifend Risikoindikatoren korreliert. Die Suite wertet Informationen aus Sitzungsprotokollen und dem kontinuierlichen Monitoring aus, um eine Risikobewertung durchzuführen. Unternehmen erhalten dadurch eine vollständige Betrugsanalyse, die sich an Risikobereitschaft, Benutzergruppen und Vorschriften orientiert.



Geschäftsrisiken verwalten

Das "RSA Archer Ignition Program" ist eine Kombination aus Governance Risk and Compliance (GRC) Use Cases, Quick Start Services und Bildungsangeboten. Es erlaubt die straffe und effiziente Verwaltung unterschiedlicher Geschäftsrisiken auf einer integrierten Software-Plattform. Dadurch reduziert sich das Risiko innerhalb der Geschäftstätigkeit und es lassen sich schnelle Erfolge im Rahmen einer breiten Risikomanagementstrategie erzielen. Außerdem dient die Plattform als Basis für die Weiterentwicklung ihrer Programme hinsichtlich der Geschäftsanforderungen.



RSA Risk & Cybersecurity Practice ist schließlich die praktische Umsetzung der Business-Driven-Security-Architektur. Die Lösung ermöglicht es Unternehmen, kontinuierlich und systematisch ihre Identitäten und Unternehmensdaten zu schützen sowie Cyber-Angriffe zu erkennen, darauf zu reagieren und abzuwehren.