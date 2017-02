LibreOffice kritisiert mögliche Münchner Rückmigration

Die hinter LibreOffice stehende 'The Document Foundation' hat die Diskussion des Münchner Stadtrats um eine Rückmigration zu Windows und MS Office scharf kritisiert. Die Vertreter von offenen Dokumentformaten bemängeln neben den hohen Kosten für eine Rückkehr zu Microsoft vor allem die ihrer Ansicht nach ungenügende Interoperabilität der MS-Office-Dateiformate.

Hintergrund der Kritik von "The Document Foundation" [1] sind die für den heutigen 15. Februar geplanten Gespräche des Münchner Stadtrats. In diesen soll eine mögliche Rückmigration zu Microsoft Windows und Microsoft Office besprochen werden. Grundlage der Diskussion ist unter anderem ein 450 Seiten starkes Gutachten der Firma Accenture, das seit einiger Zeit der Allgemeinheit zur Verfügung steht [2]. Wie die Macher von LibreOffice betonen, schlägt das Accenture-Gutachten eine Trennung von Betriebssystem und Anwendungen vor, um die clientseitigen Abhängigkeiten zu reduzieren. Um das zu gewährleisten, sollen sowohl Windows als auch LiMux jeweils in einer Basiskonfiguration zur Verfügung gestellt werden.



Trotz dieser Empfehlung wird der Münchener Stadtrat, laut Document Foundation "auf Initiative einiger weniger Politiker", den Vorschlag diskutieren, bis zum Jahr 2020 sowohl Windows 10 als auch MS Office 2016 auf den städtischen Arbeitsplätzen einzuführen. De dabei entstehenden Kosten beziffert The Document Foundation mit 90 Millionen Euro über die nächsten sechs Jahre – eine Steigerung um 35 Prozent gegenüber den von Accenture ursprünglich vermuteten 66 Millionen. Zusätzlich sollen laut eines Kostenvoranschlags von Stadträten der Grünen weitere 15 Millionen Euro dafür ausgegeben werden, alte Computer aufzurüsten oder zu ersetzen, die eine Windows 10-Basiskonfiguration nicht unterstützen würden.



Nicht zuletzt ist LibreOffice der Auffassung, dass ein Großteil der Ausgaben im Zusammenhang mit dem Kauf von Microsoft-Lizenzen primär die irische Wirtschaft fördern würde anstatt örtlichen Firmen zugute zu kommen, die bereits die schon vorhandenen Open-Source-Lösungen betreuen. Anstatt in den Umgang mit offenen Dokumentformaten zu investieren würde die Stadt München bei einer Rückmigration ein "pseudo-standardisiertes Dokumentenformat" einsetzen und den Trend hin zu offenen Dokumentformaten in Ländern wie Großbritannien, Frankreich, Schweden, den Niederlanden und Taiwan schlicht ignorieren.