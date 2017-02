Frühjahrsputz am Client

RES kündigt die Version 10 seiner 'RES ONE'-Produkte an. Das neueste Release von RES ONE soll mit weiterentwickelten Funktionen das IT-Management sowie die Automatisierung, Sicherheit und Transparenz von Arbeitsplätzen verbessern. Mit 'RES ONE Enterprise' (ersetzt die 'RES ONE Suite') soll es IT-Abteilungen leichter fallen, digitale Arbeitsplätze zu modernisieren – insbesondere in hybriden Infrastrukturen mit physischen, virtuellen und Cloud-basierten IT-Arbeitsplätzen.

"RES ONE Enterprise" [1] umfasst "RES ONE Workspace", "RES ONE Automation" und "RES ONE Identity Director", die alle für das neue Release weiterentwickelt wurden. RES ONE Identity Director war bisher unter dem Namen RES ONE Service Store bekannt. RES ONE Security hat für das neue Release ebenfalls ein Update erhalten.



Die wichtigsten Verbesserungen der RES ONE Produkte:

- Neue Reporting-Funktionen: Diese geben Einblicke in die User Experience, Performance und Nutzung von digitalen Arbeitsplätzen und sollen der IT helfen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen.

- Neue Web-basierte Management-Portale: Diagnosefunktionen helfen dem Servicedesk bei der Fehlersuche und beim Troubleshooting rund um den digitalen Arbeitsplatz.

- Zusätzliche APIs: Offene und flexible Schnittstellen ermöglichen die nahtlose Integration mit unterschiedlichen Infrastrukturen und Systemen.

- Kontextorientierte Sicherheit für mehr Endgeräte: Die kontextorientierten Security-Policies unterstützen jetzt weitere Plattformen wie Mac und Linux und somit das Roaming zwischen verschiedenen Endgeräten.

- Verbesserte Self-Service-Funktionen helfen, den 24/7-Support für Anwender zu optimieren.

- Die IT kann detailliertere Informationen rund um Benutzeridentitäten, Zugriffsaktivitäten und User Experience abrufen.

- Verbesserte Governance: Daten zu Identitäten, Zugriffsrichtlinien, Workflows und Transaktionen können jetzt auch an vorhandene Reporting-, Monitoring- und BI-Tools weitergegeben werden.