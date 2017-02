Neuer Schutz vor neuen Gefahren

Unter dem Motto 'iT-CUBE 0017 – Im Dienste der IT-Security' lädt iT-CUBE SYSTEMS am 8. und 9. März zur 10. Detect & Defend ein. Die Veranstaltung steht dieses Jahr ganz im Zeichen selbstlernender Systeme, künstlicher Intelligenz im Einsatz gegen Malware, smarter Absicherung von Endgeräten und der Abwehr gegen die immer ausgefeilteren APTs.

Im Veranstaltungsforum Fürstenfeld in Fürstenfeldbruck bei München präsentiert iT-CUBE SYSTEMS auf der Detect & Defend [1] zusammen mit Technologiepartnern wie beispielsweise Anomali, Cylance, LogRhythm, ForeScout oder Lastline aktuelle Produkte und Dienstleistungen für effektive und zukunftsfähige Sicherheitsarchitekturen.



Im Laufe des Konferenztags am 8. März bekommen interessierte Besucher neben der Keynote von Leo Martin in drei parallelen Tracks Informationen zu App-Security, künstlicher Intelligenz, Endpoint Security, Cloud-Sicherheit oder der Absicherung des Internets der Dinge. Highlight des Workshop-Tags am 9. März ist eine Live-Hack-Vorführung des iT-CUBE-Experten Lion Nagenrauft, der zeigt, wie anfällig Web-Applikationen gegenüber externen Angriffen sind.