Nahtloses WLAN

D-Link stellt auf dem Mobile World Congress in Barcelona eine neue auf Powerline basierende Mesh-Netzwerk-Lösung namens 'Covr Whole Home PowerLine Wi-Fi System DHP-W732AV' vor. Sie soll ein Mesh-Netzwerk per Stromleitung aufbauen, in dem sich WLAN-Endgeräte bei Bewegung immer mit dem stärksten Signal verbinden, ohne die Verbindung zu verlieren.

Das "Covr Whole Home PowerLine Wi-Fi System" von D-Link [1] verwendet das Stromnetz als Mesh-Netzwerkbasis für den Datentransfer zwischen den einzelnen Knotenpunkten. Dadurch sollen sich auch Bereiche mit WLAN versorgen lassen, in die bisher – beispielsweise aufgrund baulicher Hindernisse – kein ausreichend starkes WLAN-Signal hineinfunken konnte. Jede Steckdose wird damit zu einem potenziellen Netzwerkanschluss, über den mittels dazugehörigem Powerline Wi-Fi Adapter die Reichweite des Netzwerks gezielt erhöht werden kann.



Das DHP-W732AV Kit nutzt den herkömmlichen Router als Rückgrat der WLAN-Umgebung und erweitert das Netzwerk über Powerline-WLAN-Adapter. Das Kit besteht aus zwei identischen Adaptern mit jeweils drei GBit-Ethernet-Anschlüssen, über die zusätzlich Computer, Smart TVs oder andere Geräte in Steckdosennähe angeschlossen werden können.



Der genutzte Powerline-Standard Homeplug AV2 1300 ermöglicht laut Hersteller Übertragungsgeschwindigkeiten über das Stromnetz von bis zu 1,3 GBit/s. Die Übertragungsraten über das WLAN betragen im 5 GHz-Bereich bis zu 867 MBit/s und im 2,4 GHz-Bereich bis zu 300 MBit/s. Ausgestattet ist Covr Whole Home PowerLine Wi-Fi zudem mit der WLAN-ac-Wave-2-Technologie, die mittels MU-MIMO über zwei parallele Datenströme verfügt und gleichzeitig für eine bessere Lastenverteilung im jeweiligen Funkbereich sorgt.



Das Covr-Whole-Home-PowerLine-Wi-Fi-System ist in Europa erstmalig auf dem MWC in Barcelona zu sehen und soll im Laufe des Jahres verfügbar sein. Der Preis des DHP-W732AV Kits wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Zusätzliche Module zur Erweiterung des Systems sollen ebenfalls im Laufe des Jahres folgen.