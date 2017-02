LibreOffice goes Online

The Document Foundation veröffentlicht ihre Office-Suite LibreOffice in Version 5.3. Das Release bietet verschiedene neue Funktionen, unter anderem ein "Online-Editing" mit kollaborativer Bearbeitung von Dokumenten.

In Impress erscheint beim Start nun direkt eine Vorlagenauswahl.

Das Textlayout erfolgt in LibreOffce 5.3 [1] über HarfBuzz, wodurch nicht nur ein konsistentes Layout über die Betriebssysteme hinweg unterstützt, sondern auch die Kompatibilität der Dateiformate verbessert werden soll. Zudem hat das Hilfemenü neue Elemente erhalten, darunter Quicklinks zu Benutzerhandbüchern und zu den Foren für die Unterstützung durch die Community.



In Writer lassen sich jetzt Tabellenvorlagen nutzen, wodurch Formatierungen auf eine Tabelle angewandt werden, die im Gegensatz zur bisherigen direkten Formatierung auch dann erhalten bleiben, wenn die Tabelle bearbeitet wird. Ein neues Deck in der Sidebar ermöglicht es, die Seiteneinstellungen anzupassen und ein neuer "Wechseln-zu-Seite"-Dialog dient der schnelleren Navigation innerhalb eines Dokumentes.



Calc hat jetzt neue Vorlagen für die Zellformatierung mit einer größeren Auswahl und verständlicheren Namen als bisher. In neuen Installationen ist jetzt "Platzhalter in Formeln ermöglichen" statt regulärer Ausdrücke die Standardoption, um die Kompatibilität mit anderer Tabellenkalkulationssoftware zu verbessern.



Wenn Impress gestartet wird, erscheint nun eine Vorlagenauswahl, damit gleich mit der Präsentation begonnen werden kann. Zwei neue ansprechende Vorlagen sind zusätzlich enthalten, andere wurden verbessert. Außerdem sind im Folienmastermodus die Eigenschaften jetzt in der Seitenleiste verfügbar.



LibreOffice 5.3 enthält nicht zuletzt die erste Quellcode- Freigabe von LibreOffice Online, einem Cloud-Office- Paket, das die wichtigsten Funktionen für die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten im Web-Browser zur Verfügung stellt. Durch Verwendung der "core engine" von Libre- Office bewegten sich die Darstellung von Dokumenten und die Interoperabilität auf dem gleich hohen Niveau wie bei der Desktop-Anwendung.



LibreOffice Online ist im Wesentlichen ein Serverdienst und sollte zusammen mit einer Cloud-Lösung und einem SSL-Zertifikat installiert und konfiguriert werden (beide davon sind nicht in LibreOffice Online enthalten). Es bietet sich für den Einsatz in einer Public-Cloud von Internet-Anbietern oder in einer Privat- Cloud großer Unternehmen an.