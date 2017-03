Nahtlose Zusammenarbeit

Cisco hat eine neue Version von Cisco Spark vorgestellt. Die Collaboration Suite integriert Chat-, Konferenz-, Videound Telefoniefunktionen. Alle Inhalte werden nun automatisch gespeichert. Auch neu ist Cisco Spark Board, ein Cloud-basiertes digitales Whiteboard mit 55 oder 70 Zoll Bildschirmdiagonale.

Eine bessere Collaboration verspricht das erweiterte Cisco Spark.

Das Cisco Spark Board bietet zudem HD-Kameras sowie Mikrofonen und Lautsprechern. Das Spark Board bietet Funktionen für Videokonferenzen, Teilen von Inhalten, Präsentationen und Whiteboarding. Cisco Spark Meetings lassen sich nun in einem virtuellen Arbeitsraum, den Spark Space, planen und innerhalb der App durch einen einfachen Klick starten.



Während des Meetings werden die Namen der Teilnehmer angezeigt und es stehen verschiedene Funktionen wie Stumm- oder Lautschalten zur Verfügung. Auch WebEx-Konferenzen können nun innerhalb von Cisco Spark [1] aufgesetzt, gestartet und abgehalten werden. Noch schneller geht dies mit einem persönlichen virtuellen Raum, der unter einer einfachen, festen Web-Adresse immer verfügbar ist.



Neu sind auch Whiteboard-Funktionen in der Spark App – sie bietet gleichzeitiges Whiteboarding durch viele Teilnehmer. Diese können von überall Inhalte erstellen und bearbeiten. Dabei geben sie von jeder Cisco Spark App aus Inhalte in das digitale Whiteboard ein, egal ob via Smartphone, Tablet, Laptop – oder mit dem neuen Spark Board. Dabei sorgt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsslung für Sicherheit. Zudem lässt sich die Sitzung jederzeit durch eine Videokonferenz erweitern.



Cisco Spark Proximity ermöglicht derweil die automatische drahtlose Vernetzung der auf einem Mobilgerät installierten App mit einem Cisco-Spark-Raumsystem. Dies funktioniert, sobald der mobile Nutzer den Raum betritt. Die neuen Funktionen von Cisco Spark sind ab sofort verfügbar, die WebEx-Integration ab März 2017. Die 55- Zoll-Version von Spark Board lässt sich ab sofort über Cisco Partner bestellen und wird voraussichtlich ab März 2017 ausgeliefert. Die 70-Zoll-Version wird noch in diesem Jahr verfügbar sein.



Der Listenpreis für die 55-Zoll-Variante liegt bei 4990 US-Dollar plus einer monatlichen Gebühr von 199 US-Dollar. Darin enthalten sind Cloud Service, Help Desk und Software-Upgrades.