Schutz für Mobiles und IoT

Sophos stellt das neue Sophos Mobile 7 vor. Die Enterprise-Mobility-Management-Lösung soll die Container-Unterstützung für Android Enterprise (ehemals Android for Work) erweitern. Sophos Mobile 7 ermögliche es IT-Administratoren unter anderem, IoT-Geräte über die Cloud-basierte Management-Plattform 'Sophos Central' zu verwalten.

An Security-Funktionen ist Sophos Mobile 7 [1] mit Anti-Phishing-Technologie ausgestattet, um Benutzer vor bösartigen Links in E-Mails und Dokumenten zu schützen und die Sicherheit der Android Security und Anti-Malware App von Sophos zu verbessern. Zudem umfasst die jüngste Version Usability-Erweiterungen für die Secure Workspace und Secure Email App. Anwender können nun verschlüsselte und sichere Dokumente im Office-Format öffnen, anzeigen und bearbeiten, ohne den sicheren und verschlüsselten Container zu verlassen.



Die neue IoT-Funktionalität verspricht ferner grundlegende Management-Features für Organisationen, die Lösungen für kostengünstige Android Things- oder Windows 10 IoT-Geräte entwerfen und bereitstellen möchten. Dazu gehören Management-Aufgaben wie die Anwendung von Richtlinien, die Prüfung ob das Gerät online ist, eine Überwachung des Akku-Levels oder die Bestätigung beziehungsweise Aktualisierung der Firmware.



Sophos möchte damit eine kostengünstige Möglichkeit bieten, um Management- und Sicherheitsfunktionen für IoT-Projekte bereitzustellen und ein Kommunikations- und Management-Framework zu schaffen, das in industrielle und kommerzielle IoT-Lösungen wie POS / Retail integriert werden kann.