Cloud-Kosten realistisch vorhersagen

DextraData launcht ein Update des Predictive-Analytics-Werkzeugs 'CIO Cockpit'. Zu den neuen Features gehört ein detaillierter Vergleich von Cloud-Lösungen mit der eigenen lokalen IT sowie erweiterte Reporting-Funktionen und eine übersichtlichere Benutzeroberfläche.

Der Cloud Benchmark von "CIO Cockpit" zeigt unter anderem, wie komplex eine Migration für ein bestimmtes System wäre.

DextraData bewirbt die Überarbeitung von "CIO Cockpit" [1] unter anderem damit, dass nun ein realistischer Vergleich zwischen Cloud und On-Premise möglich sei. Neu ist die Gegenüberstellung der Kosten und Leistungen verschiedener Cloud-Anbieter für die eigene IT-Umgebung. Dabei erfolgt eine Kostenaufschlüsselung der eigenen IT nach Standorten, Umgebungen oder einzelner VMs. Mit integriert ist hier eine Kennzeichnung und Ausweisung von Systemen, die bei einem Cloud-Anbieter nicht abgebildet werden können, etwa virtuelle Maschinen mit einer großen Anzahl an CPUs oder sehr viel Arbeitsspeicher.



Auf Knopfdruck erstellte Detail- und Timeline-Reports sollen die Planung erleichtern. Auch die explizite, visuelle Kennzeichnung von Systemen, die beispielsweise in den kommenden zwölf Monaten das Leasing-Ende, das Service-Ende oder Kapazitätsgrenzen erreichen, soll für mehr Überblick sorgen. Punkten soll das Update für detaillierte Planungen und Forecasts nicht zuletzt durch das Hinterlegen kaufmännischer Kennzahlen wie Kaufpreis, aktuelle Buchwerte oder den Tag der Abschreibung.