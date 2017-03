Kleiner Switch ganz groß

LANCOM Systems startet mit dem LANCOM GS-1326 die Erweiterung seines Switch-Portfolios. Der Layer-2-Web-Smart-Switch soll in Netzwerke kleiner und mittlerer Unternehmen zum Einsatz kommen, in denen kein zentrales Management der Switche nötig ist. Der Switch ist mit 24 GBit-Ethernet-Ports und zwei Combo-Ports (Ethernet oder Glasfaser) ausgestattet und wartet mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen auf. Seine Bedienung erfolgt über eine benutzerfreundliche Weboberfläche.



Der LANCOM GS-1326 [1] besitzt 26 GBit-Ethernet-Ports, von denen zwei als Combo-Ports für TP oder Glasfaserkabel dienen. Durch das lüfterlose Design ist er für den direkten Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen geeignet. Der Switch für kleine und mittlere Unternehmen bietet zahlreiche Sicherheits- und Management-Funktionen: Link Aggregation, 802.1x, (Port-, Single-, Multi- und MAC-based), Quality-of-Service (QoS) sowie VLAN-Tagging nach IEEE 802.1q. Außerdem lässt sich der ein- und ausgehende Datenverkehr über umfangreiche QoS-Funktionen priorisieren. Durch seine Dual-Stack-Implementierung kann der LANCOM GS-1326 wahlweise in reinen IPv4-, reinen IPv6- oder in gemischten Netzwerken eingesetzt werden.



Der LANCOM GS-1326 ist ab Ende März für 329 Euro erhältlich. Das optionale SFP-SX-Modul LANCOM SFP-SX-LC1 kostet netto 139 Euro, die LX-Variante LANCOM SFP-LX-LC1 ist für 239 Euro erhältlich.