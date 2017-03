Unter Spannung

Daxten bietet seine Schienenstromverteiler der Marke Starline nun auch in einer 1200-Ampere-Variante an. Bislang gab es die Schienen in Auslegungen bis zu 800 Ampere. Nun hat die T5-Produktfamilie, die 250A, 400A und 800A-Stromschienen umfasst, Zuwachs bekommen.

Die Starline-Stromschiene T5 von Daxten liefert 1200 Ampere.

Wie alle Versionen verfügt auch der 1200A-Verteiler von Daxten [1] über einen durchgehenden Slot an der Unterseite. Dadurch sei es möglich, an jeder beliebigen Stelle und entlang des gesamten Schienenstranges Abgangskästen einzusetzen, ohne an feste Abzweigmarken gebunden zu sein. RZ- und Facility-Experten genießen laut Hersteller so die Freiheit, Racks und IT-Equipment nach Belieben platzieren zu können. Die zur Verfügung stehende Leistung ermögliche zudem eine hohe Leistungsdichte. Redundanz lasse sich einfach über eine zweite, parallel geführte Schiene herstellen.



Integrierte Datenkanäle an der neuen Schiene ermöglichen ferner die Einbindung eines optional erhältlichen Energie-Monitoring-Systems, das die Stromnutzung permanent auf Abzweigungs- und Einspeisungsebene überwacht. Die Monitoring-Module sollen mit beliebigen BMS- und DCIM-Tools kommunizieren sowie sich lokal am Display an der Einspeisung, am Abgangskasten und aus der Ferne über ein Web-GUI ablesen lassen. IT-Verantwortliche können auf Basis der Messdaten Lasten optimal verteilen und verfügen über ein Frühwarnsystem, sollten einmal kritische Versorgungssituationen auftreten.