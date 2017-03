Im Gespräch

TeamViewer bietet mit 'Blizz by TeamViewer' eine Webkonferenz- und Collaboration-Lösung für Unternehmen an. Die Meetings sind ohne vorherige Registrierung möglich und Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Daneben stehen den Anwendern Chat-Funktionen sowie Telefon-Einwahlnummern in 30 Ländern zur Verfügung.

Mit "Blizz by TeamViewer" möchte TeamViewer [1] Webkonferenzen und Online-Collaboration für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Konzerne möglichst einfach und sicher gestalten. Über eine Web-Benutzerschnittstelle [2] können die Nutzer ein Meeting starten oder einem Meeting beitreten. Blizz bietet dabei Chat-Features, eine Kontaktliste sowie eine Integration in Microsoft Office. Daneben können die Nutzer mithilfe einer unternehmensübergreifenden Anwesenheitsanzeige feststellen, ob eine bestimmte Person online ist. Auf diese Weise lassen sich Meetings spontan einberufen.



Zusätzlich zur Kontaktaufnahme über die App können Teilnehmer sich auch über eine herkömmliche Telefonleitung in eine Konferenz einwählen. Zu diesem Zweck bietet TeamViewer Einwahlnummern in über 30 Ländern an. Die Online-Meetings sind derweil Ende-zu-Ende-verschlüsselt und können auf dem Gerät des Präsentators bzw. des Veranstalters eines Meetings aufgezeichnet werden. Weitere Sicherheitsmerkmale sind: Zwei-Faktor-Authentifizierung und Trusted Devices. Geschäftskunden können aus drei Tarifen mit unterschiedlichem Funktionsumfang wählen. Für Privatnutzer ist die Anwendung kostenfrei.