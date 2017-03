19-Zoll-Rechenzentrum

Controlware bietet mit der "Universal Data Center Appliance" (CUDA) eine schlüsselfertig vorkonfigurierte Data-Center-in-a-Box-Lösung für den Aufbau von Private Cloud-Umgebungen. CUDA kombiniert standardisierte Hardware- und Virtualisierungskomponenten mit Managed Services und soll so einen wirtschaftlichen und sicheren Zugang zu den Potenzialen der Cloud ermöglichen.

Bislang war nach Herstellerangaben der Aufbau und Betrieb einer solchen Infrastruktur vergleichsweise aufwendig und erforderte in vielen Bereichen tiefes Know-how. Mit CUDA sollen Mittelständler und IT-Abteilungen großer Unternehmen ein kompaktes und sicheres Werkzeug an der Hand haben, das sich nahtlos in vorhandene Umgebungen integrieren lässt extern verwaltet wird.



Als "Data Center in a Box" enthält CUDA [1] sämtliche standardisierten, aufeinander abgestimmten Hardware-, Virtualisierungs- und Orchestrierungskomponenten, die für die Nutzung und Bereitstellung virtueller Maschinen in einer Private Cloud erforderlich sind. Die Appliance wird von Controlware installiert und ins bestehende Netzwerk integriert. Die Verwaltung, Versionierung und Pflege der Systeme erfolgt vollständig remote durch das Controlware Customer Service Center. Die Managed Services und das Nutzungsrecht der Hardware werden dabei über einen Basisvertrag mit Monatsraten abgerechnet.



CUDA ist in drei Modellvarianten für 20, 50 oder 150 virtuelle Maschinen erhältlich. Die drei Modelle sind wahlweise im Tower-Gehäuse oder auf 19-Zoll-Hardware verfügbar. CUDA ist flexibel skalierbar und lässt sich bedarfsgerecht um weitere virtuelle Maschinen und zusätzlichen Festplattenspeicher erweitern. Je nach Einsatzszenario ist CUDA mit zwei unterschiedlichen Service-Modulen verfügbar.