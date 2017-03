Das Ende von Windows Vista naht

Noch gut einen Monat, dann ist das Ende von Windows Vista besiegelt. Denn am 11. April endet der erweiterte Support für das Betriebssystem und Microsoft stellt nicht einmal mehr Sicherheitspatches zur Verfügung. Nutzer sollten daher auf eine aktuellere Version updaten. Dabei muss es nicht unbedingt Windows 10 sein, denn auch Windows 7 wird noch eine Weile gepflegt.

Am 11. April ereilt Windows Vista das selbe Schicksal wie Windows XP. An diesem Tag endet der erweiterte Support und Security-Fixes stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Der Mainstream-Support endete bereits vor rund fünf Jahren. Im Gegensatz zu XP, das sich noch verhältnismäßig hartnäckig hält, sollte der Abgang von Vista zügiger vonstatten gehen. So haben viele Nutzer das Release ohnehin übersprungen und sind direkt von Windows XP auf Windows 7 gewechselt. Letzteres stellt auch noch eine Option dar für alle, die (noch) nicht auf den Windows-10-Zug aufspringen wollen. Denn Windows 7 erhält noch bis Anfang 2020 Sicherheits-Updates von Microsoft [1].