Call for Papers für Frankfurter IT-Tage 2017

Das Programmkomitee der' IT-Tage 2017' hat die Call for Papers der im Dezember stattfindenden Konferenz veröffentlicht. Das Themenspektrum der herstellerunabhängigen Veranstaltung vom 11. bis 14. Dezember 2017 richtet sich an Entwickler, technische Entscheider und Administratoren.

Die IT-Tage 2017 steigen Mitte Dezember im Kongresshaus Kap Europa in Frankfurt.

Die Veranstalter der "IT-Tage 2017" [1] möchte den Teilnehmern Know-how vermitteln, mit dem sie im Projektalltag neue Wege gehen und fremde Plattformen und Technologien erobern können. Dabei wollen sie laut eigenen Angaben den Blick über den Tellerrand wagen und neue Trends und innovative Ideen fördern. Die Vorträge sollen technisch in die Tiefe gehen, Praxiserfahrungen zeigen, ungewöhnliche Funktionen umsetzen oder einen Blick in die Zukunft werfen.



Die Vorträge teilen sich in einen Datenbank-, einen Entwickler-, einen IT-Security-, einen Projektmanagement-, einen Analytics & Business Intelligence- sowie einen Admin-Track auf. In letzterem geht es um klassische Themen wie Betriebssysteme, Storage, Netzwerke, DevOps, Cloud-Computing und Virtualisierung. Auch Beiträge zu verwandten Themengebieten sind erwünscht. Einreichungen sind bis zum 8. Mai möglich.