Lang hingucken

ViewSonic stellt mit dem 'VA2719SH' einen neuen, großformatigen Monitor für den Einsatz im Büro vor. Das neue Modell misst 27 Zoll und bietet Full-HD-Auflösung (1920 x 1080). Das IPS-Panel im Format 16:9 leistet eine Helligkeit von 300 cd/qm und einen Kontrast von 1.000:1.

Die VESA-Kompatibilität des "ViewSonic VA2719SH" soll für eine einfache Montage sorgen.

Ziel des "ViewSonic VA2719SH" ist es, mehrstündiges Arbeiten am PC so angenehm wie möglich zu gestalten und die Belastung für die Augen zu minimieren. Neben den guten Werten für Kontrast und Helligkeit soll die Flicker-Free-Technologie zusammen mit dem Blaulichtfilter die Ermüdung der Augen reduzieren. HDMI- und VGA-Schnittstellen erlauben es, den Monitor mit digitalen und analogen Quellen zu verbinden. Das schlanke macht den Neuzugang laut Hersteller ideal geeignet für Multi-Monitor-Konfigurationen, in denen pro Arbeitsplatz zwei oder mehr Monitore zum Einsatz kommen. Der ViewSonic VA2719SH ist für knapp 170 Euro ab 1.April verfügbar.