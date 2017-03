Scannen von Dick und Dünn

Mit den Modellen 'fi-7600' und 'fi-7700' präsentiert die Fujitsu-Tochter PFU zwei neue Dokumentenscanner. Sie erfassen Dokumente bis zu einer Größe von A3 und verarbeiten Papiere mit unterschiedlichsten Grammaturen in einem Stapel.

Die automatische Papiertrennung des "fi-7700" lässt sich ausschalten, sodass gefaltete oder mehrlagige Dokumente gescannt werden können.

Der "fi-7700" [1] kombiniert einen automatischen Vorlageneinzug mit der Funktionalität eines Flachbettscanners. Im Vergleich zu Dokumentenscannern mit höheren Scan-Kapazitäten sollen die beiden neuen Modelle durch ihre Flexibilität punkten. Anwender können Dokumente an der automatischen Dokumentenzufuhr des fi-7700 sehr einfach anlegen, da der Papiereinzug schwenkbar ist und sich den räumlichen Gegebenheiten am Arbeitsplatz anpasst. Der gerade Papierweg soll die Verarbeitung von sehr dicken Materialien ermöglichen. Der "fi-7600" [2] verfügt über ausklappbare Bedienfelder an beiden Seiten, so dass der Papierdurchzug im Scanbetrieb je nach Platzierung des Geräts wahlweise von links nach rechts oder rechts nach links erfolgen kann.



Die fi-7700 und fi-7600 erreichen Geschwindigkeiten von 100 Seiten / 200 Bilder pro Minute (A4, quer, Farbe, 200/300 dpi) und sind optimiert für zentrales Scannen von bis zu 30.000 Dokumenten pro Tag. Der "Skew Reducer"-Mechanismus soll dafür sorgen, dass Schräglagen einzelner Dokumente im Stapel sich nicht auf Folgeblätter übertragen. Spezielle Papierschutzfunktionen erkennen akustische und längenbezogene Unregelmäßigkeiten beim Papiertransport selbst sehr dünner Dokumente von lediglich 20g/qm. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei rund 9500 Euro für den fi-7700 und etwa 5750 Euro für den fi-7600.