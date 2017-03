Smartphone-Bilder im geschützten Container

Die neue Funktion 'Secure Camera' der Security-App 'SecurePIM' von Virtual Solution soll es Nutzern ermöglichen,. mit dem Smartphone auch in kritischen Anwendungsbereichen sicher zu fotografieren. Secure Camera greift direkt auf die Hardware zu und legt die Fotos in einem gesicherten Container ab. Aus SecurePIM heraus lasen sich die Aufnahmen dann sicher verschicken oder speichern.

Die Nutzung von Smartphone-Kameras ist in kritischen Anwendungsbereichen meist explizit untersagt. Virtual Solution hat seine Smartphone-App "SecurePIM" [1] deshalb um das Feature "Secure Camera" erweitert. Es speichert alle Fotos in einem geschützten und von anderen Anwendungen getrennten Container. Secure Camera greift dabei direkt auf die Hardware des Smartphones zu und nutzt weder die vorinstallierte Kamera-App noch speichert es die Bilder in das Smartphone-eigene Fotoalbum. Die Fotos können über die E-Mail-Funktion von SecurePIM sicher verschickt werden. Die Nachrichten werden im Sicherheitscontainer des Senders verschlüsselt und so durchgängig geschützt bis in den ebenfalls gesicherten Container eines anderen SecurePIM-Nutzers übertragen. Ein Upload etwa zu Cloud-Diensten ist so laut Anbieter nicht möglich.