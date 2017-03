Schwerwiegende Lücke in Cisco-Geräten

Acht Trainingstermine, sieben davon sind bereits ausgebucht – unser Training zu Windows-10-Gruppenrichtlinien erfreut sich riesiger Beliebtheit. Die allerletzten Plätze gibt es für die Veranstaltung am 3. Mai in Leipzig. Buchen Sie schnell, denn auch dieser Termin für das von GPO-Guru Mark Heitbrink geleitete Seminar dürfte bald geschlossen werden. Sie erfahren unter anderem, wie sich bestehende GPOs überführen lassen und wie Sie neue Windows-10-Features in die gewünschten Bahnen lenken. [ mehr