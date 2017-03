Security-Ratgeber

Änderungen am Kontextmenü funktionieren in der Regel nur mit Herumspielereien in der Registry. Wer es etwas bequemer mag, sollte einen Blick auf 'Context Menu Tuner' werfen, das es für Windows 7, 8, 8.1 sowie Windows 10 mit Hilfe einer übersichtliche GUI erlaubt, die Rechtsklick-Leiste mit zusätzlichen Befehlen auszustatten und nahezu nach Belieben zu erweitern. Auch selbst entwickelte Kommandos, die in den Default-Settings sonst nicht verfügbar sind, stellen kein Problem dar. [ mehr